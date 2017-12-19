ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специальный представитель Президента, председатель Попечительского совета Музеев Московского Кремля (ММК) Сергей Иванов провёл совещание по вопросу расширения выставочных площадей музея.

Открывая заседание, Сергей Иванов отметил, что музей имеет особый исторически сложившийся статус главного хранилища государственных регалий России.

В соответствии с решением Президента здание «Средних торговых рядов», расположенное на Красной площади и относящееся к комплексу ММК, после соответствующей реставрации и реконструкции должно использоваться в качестве современного, комфортного для посетителей выставочного центра.

Управляющий делами Президента Александр Колпаков и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказали о проделанной работе по определению концептуальных решений внутреннего обустройства и архитектурной стилистике фасадов, проведении конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика по производству реконструкции.

Планируется, что новый выставочный комплекс ММК будет состоять из двух взаимосвязанных корпусов: первый – это реставрируемое историческое здание, в котором разместятся залы экспозиции, реставрационные мастерские, книгохранилище, образовательные центры, кафе, магазины, административные и обеспечивающие службы; второй – проектируемый 4–5-этажный корпус – предназначен для фондохранилища, многофункционального зала, вестибюльных групп, служебной парковки.

Объект будет оснащён передовыми инженерными системами, отвечающими международным стандартам, а планировочные решения предусматривают доступность экспозиций и помещений для маломобильной части населения. Ввод в строй нового музейно-выставочного комплекса запланирован на декабрь 2020 года.