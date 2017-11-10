В Москве обсудили региональное развитие
В нём приняли участие представители субъектов Российской Федерации.
На заседании рассмотрели вопросы реструктуризации задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам, обязательств, предлагаемых к включению в соглашения с регионами-получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов России, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов регионов.
Рассматривались критерии перераспределения бюджетам субъектов прироста налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, по сравнению с фактическими поступлениями. Обсуждалась тема предоставления регионам дотаций и грантов из федерального бюджета.