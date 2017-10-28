ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мокрый снег, дождь, местами гололедица - такой будет погода сегодня днём в Москве. Об этом предупредили в столичном управлении МЧС. Непогода может ухудшить видимость на дорогах и осложнить движение транспорта, а снег, налипший на провода, - повредить линии электропередач.

Автомобилистов просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сегодня в столице выпадет до одного миллиметра осадков. Воздух прогреется до плюс одного - трёх градусов. В воскресенье потеплеет: столбики термометров покажут три - пять градусов выше ноля; ожидаются небольшие дожди. Понедельник будет дождливее и теплее — до плюс пяти — семи градусов.