В Москве открыли седьмой участок Северо-Западной хорды
23.12.2017, 16:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве открыли участок Северо-Западной хорды (СЗХ) от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова. Он увеличил пропускную способность Аминьевского шоссе примерно на 25–30 процентов и стал дублёром Можайского шоссе и Мичуринского проспекта, а также дополнительной радиальной связкой между центром города и МКАД. По сути, в Москве появилась ещё одна вылетная магистраль. Участок строили в течение почти трёх лет - с апреля 2015 года до конца 2017-го.
Протяжённость искусственных сооружений составляет 3,72 километра. Среди них эстакада основного хода через Аминьевское шоссе, эстакада через пути Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), правоповоротный и левоповоротный въезды на СЗХ с Аминьевского шоссе в сторону улицы Генерала Дорохова, съезд с СЗХ на Мосфильмовскую улицу с южной стороны. А также въезд с Мосфильмовской улицы на СЗХ с северной стороны и разворотная эстакада.
Общая протяжённость построенных дорог на новом участке составила 7,45 километра, включая основной ход, боковой проезд вдоль Аминьевского шоссе и переходно-скоростные полосы.
Строители оборудовали остановки общественного транспорта, наладили работу светофоров и инженерных коммуникаций. А в жилых домах, расположенных рядом с трассой, они установили шумозащитные оконные блоки.
С севера на запад
Северо-Западная хорда - новая скоростная магистраль, которая пройдёт через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее - до Мичуринского проспекта. Общая протяжённость трассы составит 78,6 километра. Она соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. В районе Дмитровского шоссе появится удобный выезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду (СВХ).
Диагональная магистраль позволит снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, ТТК, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15 процентов. Пробег автомобилей при поездках в соседние районы сократится примерно на 10 процентов.
Благодаря СЗХ автомобилисты будут добираться из северо-восточных районов города в юго-западные и обратно, не заезжая в центр. Проект включает как реконструкцию уже существующих дорог, так и строительство новых, а ещё - возведение большого числа эстакад, тоннелей, развязок, переходов и других объектов.
Северо-Западная хорда является частью мегапроекта по созданию трёх сквозных магистралей в Москве. Помимо СЗХ, в него входят Северо-Восточная хорда, которая соединит по периферии север и юго-восток Москвы, и Южная рокада - она проложит прямой путь через западные, южные и юго-восточные районы столицы.
Уже в строю
На Северо-Западной хорде уже запустили Алабяно-Балтийский тоннель и завершили работы на Большой Академической улице от Дмитровского шоссе до Алабяно-Балтийского тоннеля, а также от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова, где построен первый в Москве винчестерный тоннель.
Кроме того, реконструировали Вяземскую, Витебскую и Рябиновую улицы, Сколковское шоссе и участки от моста через реку Сетунь до Рябиновой улицы и от Аминьевского шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова. Автомобилистам доступна транспортная развязка на пересечении Дмитровского шоссе с 3-м Нижнелихоборским проездом.
Сейчас продолжается реконструкция улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко и Кубинки с выходом на Можайское шоссе. Проектируется транспортная развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, а также участок СЗХ от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы.
Дороги 2017-го
До конца 2017 года в Москве построят и реконструируют 124 километра автомобильных дорог, 30 искусственных сооружений и 30 пешеходных переходов.
Среди ключевых объектов строительства и реконструкции - развязка на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, эстакада на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом, участки СЗХ и СВХ и другие.
Кроме того, через железнодорожные пути проложили шесть путепроводов. В том числе - на станциях Щербинка, Переделкино, Крёкшино и Кокошкино.
Протяжённость искусственных сооружений составляет 3,72 километра. Среди них эстакада основного хода через Аминьевское шоссе, эстакада через пути Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), правоповоротный и левоповоротный въезды на СЗХ с Аминьевского шоссе в сторону улицы Генерала Дорохова, съезд с СЗХ на Мосфильмовскую улицу с южной стороны. А также въезд с Мосфильмовской улицы на СЗХ с северной стороны и разворотная эстакада.
Общая протяжённость построенных дорог на новом участке составила 7,45 километра, включая основной ход, боковой проезд вдоль Аминьевского шоссе и переходно-скоростные полосы.
Строители оборудовали остановки общественного транспорта, наладили работу светофоров и инженерных коммуникаций. А в жилых домах, расположенных рядом с трассой, они установили шумозащитные оконные блоки.
С севера на запад
Северо-Западная хорда - новая скоростная магистраль, которая пройдёт через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее - до Мичуринского проспекта. Общая протяжённость трассы составит 78,6 километра. Она соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. В районе Дмитровского шоссе появится удобный выезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду (СВХ).
Диагональная магистраль позволит снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, ТТК, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15 процентов. Пробег автомобилей при поездках в соседние районы сократится примерно на 10 процентов.
Благодаря СЗХ автомобилисты будут добираться из северо-восточных районов города в юго-западные и обратно, не заезжая в центр. Проект включает как реконструкцию уже существующих дорог, так и строительство новых, а ещё - возведение большого числа эстакад, тоннелей, развязок, переходов и других объектов.
Северо-Западная хорда является частью мегапроекта по созданию трёх сквозных магистралей в Москве. Помимо СЗХ, в него входят Северо-Восточная хорда, которая соединит по периферии север и юго-восток Москвы, и Южная рокада - она проложит прямой путь через западные, южные и юго-восточные районы столицы.
Уже в строю
На Северо-Западной хорде уже запустили Алабяно-Балтийский тоннель и завершили работы на Большой Академической улице от Дмитровского шоссе до Алабяно-Балтийского тоннеля, а также от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова, где построен первый в Москве винчестерный тоннель.
Кроме того, реконструировали Вяземскую, Витебскую и Рябиновую улицы, Сколковское шоссе и участки от моста через реку Сетунь до Рябиновой улицы и от Аминьевского шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова. Автомобилистам доступна транспортная развязка на пересечении Дмитровского шоссе с 3-м Нижнелихоборским проездом.
Сейчас продолжается реконструкция улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко и Кубинки с выходом на Можайское шоссе. Проектируется транспортная развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, а также участок СЗХ от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы.
Дороги 2017-го
До конца 2017 года в Москве построят и реконструируют 124 километра автомобильных дорог, 30 искусственных сооружений и 30 пешеходных переходов.
Среди ключевых объектов строительства и реконструкции - развязка на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, эстакада на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом, участки СЗХ и СВХ и другие.
Кроме того, через железнодорожные пути проложили шесть путепроводов. В том числе - на станциях Щербинка, Переделкино, Крёкшино и Кокошкино.