В Москве открылся форум "Город образования"
07.09.2017, 14:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На ВДНХ открылся Московский международный форум «Город образования». В нём примут участие представители большинства регионов России и почти 40 стран мира.
«Форум “Город образования” проходит в Москве неслучайно. В Москве почти два миллиона студентов и школьников. Город постоянно находится в поиске новых, современных технологий образования. Московское образование за последние годы прошло огромный путь изменений и сегодня является безусловным лидером в нашей стране по качеству образования», — сказал Сергей Собянин.
По его словам, столичная система образования заслужила высокие оценки мировых экспертов. Об этом говорят результаты специального исследования по стандартам PISA. «В соответствии с этим исследованием по уровню читательской и математической грамотности образовательная система Москвы находится на шестом месте в мире. Это огромный успех педагогических коллективов, школ, учащихся», — подчеркнул Мэр Москвы.
Он также добавил, что образовательная сфера продолжает совершенствоваться. «Мы все вместе находимся в поиске того, как двигаться дальше, развивать образование, делать его более адаптированным к новым, современным условиям жизни. Город открывает и предоставляет учащимся все свои возможности, весь свой опыт, весь свой потенциал», — сказал Сергей Собянин. Так, при содействии вузов, высокотехнологичных компаний и музеев создаются новые инженерные, академические, естественно-научные и кадетские классы.
На открытии форума Мэр Москвы пригласил всех его участников посетить праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. «Я поздравляю вас с началом форума, желаю всем успехов, поздравляю с наступающим Днем города, с его юбилеем, 870-летием, и приглашаю всех на праздник», — отметил он.
Международный форум «Город образования» продлится до 9 сентября. Здесь открылись площадки для обмена опытом, на которых эксперты международного уровня будут обсуждать современные технологии обучения.
«Форум “Город образования” проходит в Москве неслучайно. В Москве почти два миллиона студентов и школьников. Город постоянно находится в поиске новых, современных технологий образования. Московское образование за последние годы прошло огромный путь изменений и сегодня является безусловным лидером в нашей стране по качеству образования», — сказал Сергей Собянин.
По его словам, столичная система образования заслужила высокие оценки мировых экспертов. Об этом говорят результаты специального исследования по стандартам PISA. «В соответствии с этим исследованием по уровню читательской и математической грамотности образовательная система Москвы находится на шестом месте в мире. Это огромный успех педагогических коллективов, школ, учащихся», — подчеркнул Мэр Москвы.
Он также добавил, что образовательная сфера продолжает совершенствоваться. «Мы все вместе находимся в поиске того, как двигаться дальше, развивать образование, делать его более адаптированным к новым, современным условиям жизни. Город открывает и предоставляет учащимся все свои возможности, весь свой опыт, весь свой потенциал», — сказал Сергей Собянин. Так, при содействии вузов, высокотехнологичных компаний и музеев создаются новые инженерные, академические, естественно-научные и кадетские классы.
На открытии форума Мэр Москвы пригласил всех его участников посетить праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. «Я поздравляю вас с началом форума, желаю всем успехов, поздравляю с наступающим Днем города, с его юбилеем, 870-летием, и приглашаю всех на праздник», — отметил он.
Международный форум «Город образования» продлится до 9 сентября. Здесь открылись площадки для обмена опытом, на которых эксперты международного уровня будут обсуждать современные технологии обучения.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы