ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства водителям не нужно платить за стоянку в зоне московского парковочного пространства. В их распоряжении находится более 80 тысяч машино-мест.

В праздничные дни интенсивность дорожного движения обычно снижается и владельцы личного транспорта не сталкиваются с недостатком парковочных мест. Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешённых местах.

При этом на плоскостных парковках со шлагбаумами сохраняются действующие тарифы. Таких стоянок сейчас около 80, они работают круглосуточно, включая выходные и праздники. Тарифы и способы оплаты указаны на информационных стендах при въезде на парковки.

По случаю Дня народного единства в столице проходит одноимённый фестиваль. Посетители могут попробовать традиционные блюда народов России, приобрести оригинальные товары и принять участие в увлекательных играх и забавах. Также в программе фолк-музыка на любой вкус — от алтайского горлового пения до казачьих народных песен, интерактивный спектакль и мастер-классы для детей и взрослых.