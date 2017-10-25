ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице планируют запустить новый транспортный мегапроект. «С “Российскими железными дорогами” и коллегами из Московской области и Минтранса мы обсуждаем идею нового мегапроекта — превратить радиальные направления в сквозные диаметры. Каждый такой диаметр, например от Зеленограда до Балашихи или Подольска, будет работать в режиме МЦК», — рассказал Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед депутатами Московской городской Думы.

Также в ближайшие годы запустят проекты по улучшению движения на Ярославском, Курском, Горьковском, Киевском и Смоленском направлениях Московской железной дороги.

За семь лет в городе построили 60 новых станций метро и Московского центрального кольца, дополнительные железнодорожные пути пригородного сообщения. «Ежедневно поездки по городу стали быстрее и комфортнее для двух с половиной миллионов москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья», — добавил Мэр Москвы.



Средняя скорость движения машин выросла на 13 процентов, и столица за пять лет переместилась с первого на 13-е место в рейтингах загруженности дорог. Это притом что автомобильный парк в Москве вырос почти на четверть. Добиться таких результатов помогли рекордные за всю историю Москвы объёмы строительства и реконструкции дорог. «Город построил более 650 километров новых дорог, реконструировал вылетные магистрали и развязки, ликвидировал десятки пробочных мест, где водители теряли много времени», — сказал Сергей Собянин.

Улучшить ситуацию на дорогах помогли упорядочение парковочного пространства, создание выделенных полос, реформа наземного общественного транспорта. Сегодня две тысячи коммерческих автобусов перевозят около миллиона пассажиров в день. Мэр Москвы объяснил: «Для тех, кто пользуется “длинными” проездными, стоимость поездки в коммерческих автобусах стала ощутимо меньше, чем в бывших маршрутках». Кардинально обновился и подвижной состав общественного транспорта: более 90 процентов парка автобусов, треть вагонов метро. Это самая высокая динамика среди мировых городов.

Жизнь московских водителей упростила интеллектуальная транспортная система: камеры видеофиксации, умные светофоры, информационные табло. Благодаря им количество погибших в ДТП уменьшилось на 40 процентов с 2010 года. «С точки зрения дорожной ситуации Москва — самый безопасный город России», — подчеркнул Сергей Собянин.

Транспортную ситуацию улучшает и полицентричное развитие Московской агломерации. В новых районах не только строят жилье, но и создают рабочие места, а значит, интенсивность маятниковой миграции снижается. Сергей Собянин отметил: «В результате машин на улицах Москвы стало немного меньше, скорость — несколько выше. Доля москвичей и гостей столицы, пользующихся общественным транспортом в часы пик, выросла до 70 процентов».