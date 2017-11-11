В Москве подобраны ещё 15 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации
11.11.2017, 13:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для строительства жилья по программе реновации подобраны 15 новых площадок. Такое решение было принято на заседании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда.
Это особенно важно для жителей трёх районов: Останкинского (СВАО), Печатников (ЮВАО) и Покровского-Стрешнева (СЗАО). Среди ранее выбранных площадок этих районов не было.
Ранее был утверждён перечень из 210 стартовых площадок. При этом, как сообщил заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, прорабатываются варианты дополнительных 158 площадок.
"Нам удалось найти площадки практически во всех районах, где жители проголосовали за снос домов и переселение. Эти участки несколько раз осматривали наши специалисты. И я с уверенностью могу сказать, что все, кто примет участие в программе реновации, точно будут жить в своих районах", - рассказал глава Стройкомплекса Москвы.
В конце октября были подобраны пять площадок, расположенных в Левобережном и Донском районах, в Лианозове, Царицыне и Нагатинском Затоне.
Первые места для строительства домов в рамках программы реновации были определены в конце сентября. Тогда же было объявлено, что до конца 2019-го будет построено 59 домов, в которые смогут расселить 36,1 тысячи человек. А первые волновые переселения жителей в новые дома начнутся в 2020–2021 годах. Выбранные стартовые площадки позволят построить жильё для отселения 568 пятиэтажек, в которых живут 119,5 тысячи человек.
Карта стартовых площадок строительства домов по программе реновации опубликована на портале mos.ru. А узнать подробнее о самой программе расселения ветхих пятиэтажек можно в спецпроекте портала.
Это особенно важно для жителей трёх районов: Останкинского (СВАО), Печатников (ЮВАО) и Покровского-Стрешнева (СЗАО). Среди ранее выбранных площадок этих районов не было.
Ранее был утверждён перечень из 210 стартовых площадок. При этом, как сообщил заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, прорабатываются варианты дополнительных 158 площадок.
"Нам удалось найти площадки практически во всех районах, где жители проголосовали за снос домов и переселение. Эти участки несколько раз осматривали наши специалисты. И я с уверенностью могу сказать, что все, кто примет участие в программе реновации, точно будут жить в своих районах", - рассказал глава Стройкомплекса Москвы.
В конце октября были подобраны пять площадок, расположенных в Левобережном и Донском районах, в Лианозове, Царицыне и Нагатинском Затоне.
Первые места для строительства домов в рамках программы реновации были определены в конце сентября. Тогда же было объявлено, что до конца 2019-го будет построено 59 домов, в которые смогут расселить 36,1 тысячи человек. А первые волновые переселения жителей в новые дома начнутся в 2020–2021 годах. Выбранные стартовые площадки позволят построить жильё для отселения 568 пятиэтажек, в которых живут 119,5 тысячи человек.
Карта стартовых площадок строительства домов по программе реновации опубликована на портале mos.ru. А узнать подробнее о самой программе расселения ветхих пятиэтажек можно в спецпроекте портала.