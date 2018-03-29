ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ближайшие часы температура воздуха в Москве опустится до ноля. А в ночь с четверга на пятницу похолодает до минус семи — минус девяти градусов. На дорогах возможна гололедица.

По сообщениям синоптиков, потепление начнётся в пятницу. 30 марта термометры покажут минус два — плюс три, а 31 марта — от нуля до плюс пяти градусов.

Всё это время будут сохраняться условия для гололедицы. Специалисты Центра организации дорожного движения и Управления ГИБДД ГУ МВД России рекомендуют водителям не менять зимние шины на летние до тех пор, пока в столице не установится стабильная плюсовая температура. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходам стоит надевать удобную нескользящую обувь и двигаться осторожнее.