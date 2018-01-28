В Москве построили "школу будущего"
28.01.2018, 16:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В одном из районов российской столицы - Хорошево-Мневники по индивидуальному проекту построена цифровая частная гимназия. Это первое образовательное заведение такого типа. Нестандартность школы проявилась в том числе нетипичностью её проекта. Ученикам гимназии предоставляется возможность изучить не только стандартные школьные предметы, но и многие современные дисциплины: робототехнику, 3D-моделирование и другие.
Общая площадь «школы будущего» - «Хорошколы» (такое название носит гимназия) – около 23-х тысяч квадратных метров. Главная особенность здания – в мобильности внутреннего пространства, которое легко трансформируется из просторных классов в небольшие аудитории, рассчитанные на пять человек, или большие лекционные залы, способные вместить несколько десятков школьников. Изменение границ помещений внутри школы происходит благодаря установке подвижных перегородок и продуманному дизайну. «Хорошкола» также имеет двадцатипятиметровый бассейн, разнообразные лаборатории, музыкальный кабинет и даже собственный театр.
При строительстве школьного здания ключевым параметром было обеспечение безопасности детей и их комфорта.
Общая площадь «школы будущего» - «Хорошколы» (такое название носит гимназия) – около 23-х тысяч квадратных метров. Главная особенность здания – в мобильности внутреннего пространства, которое легко трансформируется из просторных классов в небольшие аудитории, рассчитанные на пять человек, или большие лекционные залы, способные вместить несколько десятков школьников. Изменение границ помещений внутри школы происходит благодаря установке подвижных перегородок и продуманному дизайну. «Хорошкола» также имеет двадцатипятиметровый бассейн, разнообразные лаборатории, музыкальный кабинет и даже собственный театр.
При строительстве школьного здания ключевым параметром было обеспечение безопасности детей и их комфорта.
Источник: ГК Олимпстрой