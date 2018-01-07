ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В прошлом году в Москве появилось 13 школ, 14 детсадов, 8 медицинских зданий, 22 спортивных объекта и пять объектов культуры.

Новые школы и детские сады позволили ликвидировать проблему очередей. Здания строят по новым стандартам — с яркими фасадами, удобными классами, фотостудиями, лабораториями и бассейнами. Одной из самых современных и самой большой во всей стране стала школа в Некрасовке на 2100 мест. В ней есть артистические комнаты и спортивные залы, тренажёры, беговые дорожки, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис.

В городе также построили новый корпус Морозовской детской больницы. Здесь установили современное оборудование и открыли новые направления медицинской помощи в области экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга.