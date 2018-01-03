В Москве появятся флагманские центры госуслуг
03.01.2018, 18:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центры "Мои документы" есть в каждом районе Москвы. В них можно быстро и с комфортом получить до 170 различных услуг. В 2018 году в столице появятся флагманские центры "Мои документы". Об этом Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в "Твиттере".
В Москве работают 127 центров "Мои документы". Первые офисы появились в 2011 году, сменив 1200 приёмных различных органов власти. За несколько лет Москве удалось сделать систему государственных услуг эффективной и удобной. Российская столица - единственный город в мире, где госуслуги предоставляют с 08:00 до 20:00 семь дней в неделю без перерывов и выходных. А среднее время ожидания в очереди составляет не более трёх минут.
"Мои документы" постоянно расширяют список новых сервисов. Например, в 2017 году его пополнили услуги Федеральной налоговой службы, военного комиссариата и Росреестра. Также во многих центрах москвичи могут оформить водительские удостоверения и загранпаспорта.
В Москве работают 127 центров "Мои документы". Первые офисы появились в 2011 году, сменив 1200 приёмных различных органов власти. За несколько лет Москве удалось сделать систему государственных услуг эффективной и удобной. Российская столица - единственный город в мире, где госуслуги предоставляют с 08:00 до 20:00 семь дней в неделю без перерывов и выходных. А среднее время ожидания в очереди составляет не более трёх минут.
"Мои документы" постоянно расширяют список новых сервисов. Например, в 2017 году его пополнили услуги Федеральной налоговой службы, военного комиссариата и Росреестра. Также во многих центрах москвичи могут оформить водительские удостоверения и загранпаспорта.