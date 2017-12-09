ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период с 00:00 до 09:00 9 декабря в Главное управление МЧС России по Москве поступило 21 обращение из-за постороннего запаха в ЦАО, СВАО, ЮВАО, ЮАО. Всего приняли 115 обращений.

Специалисты Сети наблюдения и лабораторного контроля Москвы измерили качество воздуха на присутствие вредных веществ. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций сероводорода в воздухе не зафиксировано.

Ветер с порывами до пяти — десяти метров в секунду будет способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна. Экологическая обстановка в городе улучшится.