ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный конкурс разработчиков Transport Haсkathon стартовал в Москве. В течение трёх дней, до 20 ноября, участникам предстоит создать проекты, которые позволят улучшить качество обслуживания пассажиров метро и городского наземного транспорта.

«Столичный транспортный комплекс и Московский метрополитен впервые принимают участие в организации подобного мероприятия. Этот форум — отличный шанс для молодых специалистов. Мы ждём смелых решений, которые могут быть использованы сейчас и помогут улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять на новый уровень те сервисы, которые мы предоставляем пользователям столичного транспорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В конкурсе принимают участие более 50 программистов и дизайнеров из разных городов России и 20 зарубежных стран, среди которых Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Швейцария, ОАЭ и другие.

Разработчикам предложили выбрать одно из пяти направлений:

— ориентацию на транспорте с использованием технологий дополненной реальности;

— знакомство пассажиров с историческим наследием Московского метрополитена в интернет-пространстве;

— создание информационной системы мероприятий, которые будут проводиться во время чемпионата мира по футболу 2018 года;

— разработку чат-бота для сайта и мобильного приложения Московского метрополитена;

— разработку программного обеспечения для интерактивных пассажирских информационных систем.

Пять лучших проектов, отобранных членами жюри, будут представлены во время проведения международного салона инноваций Urban Transport 22 ноября.



Конкурс разработчиков Transport Haсkathon проходит по всему миру с 2016 года. Специалисты уже соревновались в городах Канады, Колумбии, Мексики, Португалии. Успешное проведение такого мероприятия в Москве повысит шансы города стать площадкой для организации Всемирного саммита общественного транспорта в 2021 году. Это мероприятие проходит раз в два года, его участники обмениваются опытом, узнают о новых технологиях и получают награды за достижения в развитии транспорта.