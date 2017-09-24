ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве прошёл первый общегородской фестиваль финансовой грамотности. Это просветительская акция, на которой все желающие могли узнать о бюджете, бизнесе, банках и многом другом. На более чем 60 площадках прошли лекции, деловые игры и консультации.



Фестивальные мероприятия были посвящены темам «Личные и семейные финансы», «Защита прав потребителей финансовых услуг», «Банки и микрофинансовые организации», «Электронные финансы», «Потребительское и пенсионное страхование», «Налоги и налогообложение», «Бюджет города», «Мошенничество на финансовых рынках» и «Основы предпринимательской деятельности».



На площадке Московского центра технологической модернизации образования школьники увидели, как устроен инкассаторский броневик, и узнали, как в нем перевозят деньги. Специалисты Банка России провели практические занятия, в том числе по определению подлинности банкнот: каждый желающий мог проверить деньги из своего кошелька. В «ТемоЦентре» показали экспозицию, посвященную 95-летию советского червонца.



Также сегодня состоялась церемония награждения победителей городского конкурса «Бюджет для граждан».