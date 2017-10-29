ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Московского международного форума "Открытые инновации" состоялась партнёрская конференция "Smart Сities. Россия – Сингапур". Она была посвящена изучению лучших практик развития "умных" городских систем, а также роли в этом процессе государства и бизнеса.

Среди участников конференции – вице-премьер РФ Игорь Шувалов, заместитель премьер-министра Сингапура Тарман Шанмугаратнам и глава столичной школы управления "Сколково" Рубен Варданян. Уникальный город-государство давно уже стал примером для многих российских городов по стандартам образования и здравоохранения.

Напомним, что с 2014 года сингапурское правительство приступило к реализации проекта Smart Nation, который объединил чиновников, экспертов, бизнесменов и учёных. Конечной целью Smart Nation называется стимулирование внедрения инновационных технологий во властные сектора, с одновременным налаживанием двусторонней связи с гражданами и повышением качества государственных услуг.

Среди разработчиков проекта - Жаклин По, генеральный директор организации GovTech. Она рассказал участникам партнёрской конференции о том, что в понятие "Умная нация" включается буквально всё. Цифровым должно стать всё: общество, экономика, правительство.