ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из-за сильного снегопада, обрушившегося на столицу в эти выходные, по последним данным, повалены уже 360 деревьев. В воскресенье ветер усилится. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Неблагоприятная погода сохранится в столице до вечера 4 февраля. Местами выпадет сильный и мокрый снег. Также ожидается метель и гололед, сообщили в МЧС.

Столичные спасатели предупреждают водителей и пешеходов о повышенной опасности на дорогах. Снегопад и порывистый ветер приведут к ухудшению видимости, заторам и увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Также ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Это повысит риск получения травм, а также вероятность разрыва линий электропередачи, падения деревьев и рекламных конструкций.

По данным синоптиков ГБУ «Автомобильные дороги», 4 февраля в столице ожидается северо-восточный порывистый ветер. Днем температура опустится до минус пяти градусов, к вечеру похолодает до минус 10.

МЧС рекомендует водителям и пешеходам проявлять осторожность на улицах. Автомобилистам следует двигаться на сниженной скорости, избегая резких маневров. В случае значительного ухудшения видимости нужно съехать на обочину и включить габаритные огни. Пешеходам необходимо надевать одежду со светоотражающими элементами.

Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада в Москве.

Специалисты предприятия круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного городского транспорта. Бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 работников и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей. Если возникают затруднения движения электротранспорта, по линиям трамвая или троллейбуса Мосгортранс оперативно запускает автобусы.