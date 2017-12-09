ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для того чтобы установить источник неприятного запаха, создана совместная группа, в которую вошли представители Правительств Москвы и области, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Она создана по предложению Мэра Москвы Сергея Собянина и в данный момент занимается мониторингом. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

«Сейчас надо отметить, что за последние сутки значительно уменьшилось интенсивность запахов на территории региона. Метеоусловия в ближайшие сутки будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере», — также отметил заммэра.

Были проверены городские и областные коммунальные и промышленные объекты. Удалось выяснить, что источником запаха они не являются. Проходит исследование состава отобранных проб атмосферного воздуха.