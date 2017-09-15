В Москве трамвайными маршрутами с остановкой на площади Тверская Застава воспользовались более 100 тысяч пассажиров
15.09.2017, 08:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 100 тысяч пассажиров воспользовались трамвайными маршрутами на Тверской Заставе с момента их запуска 9 сентября. Через площадь проходят два маршрута — № 9 и 7, последний связывает Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы.
«По будням пассажиропоток на новой трамвайной остановке у Белорусского вокзала составляет 2,5 тысячи человек», — отметил заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
При этом когда трамваи № 7 и 9 стали доезжать до площади Тверская Застава и Белорусского вокзала, суммарный пассажиропоток на этих маршрутах в среднем увеличился на 75 процентов.
С 9 сентября до площади Тверская Застава начали ходить низкопольные трамваи «Витязь-М». Они курсируют с интервалом в три-четыре минуты. В новых трамваях нет турникетов, и оплатить проезд в них можно с помощью валидаторов, расположенных у дверей.
Каждый вагон таких трамваев вмещает до 260 человек, в салоне есть 60 мест для сидения. Вагоны оснащены спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Система климат-контроля функционирует не только в салоне, но и в кабине вагоновожатого. Благодаря особой конструкции тележки трамвай движется практически бесшумно. Мосгортранс уже получил 90 трамваев «Витязь-М», а до конца 2019 года в столицу поступит еще 300 «Витязей».
«По будням пассажиропоток на новой трамвайной остановке у Белорусского вокзала составляет 2,5 тысячи человек», — отметил заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
При этом когда трамваи № 7 и 9 стали доезжать до площади Тверская Застава и Белорусского вокзала, суммарный пассажиропоток на этих маршрутах в среднем увеличился на 75 процентов.
С 9 сентября до площади Тверская Застава начали ходить низкопольные трамваи «Витязь-М». Они курсируют с интервалом в три-четыре минуты. В новых трамваях нет турникетов, и оплатить проезд в них можно с помощью валидаторов, расположенных у дверей.
Каждый вагон таких трамваев вмещает до 260 человек, в салоне есть 60 мест для сидения. Вагоны оснащены спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Система климат-контроля функционирует не только в салоне, но и в кабине вагоновожатого. Благодаря особой конструкции тележки трамвай движется практически бесшумно. Мосгортранс уже получил 90 трамваев «Витязь-М», а до конца 2019 года в столицу поступит еще 300 «Витязей».
Источник: Мэрия Москвы