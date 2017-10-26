ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники московской службы «Социальное такси», действующей на базе Мосгортранса, приняли свыше 95 тысяч индивидуальных и коллективных заявок с начала года. Услугами сервиса для маломобильных граждан воспользовались около 300 тысяч человек.

«Социальное такси Мосгортранса предлагает жителям с ограниченными возможностями современные и качественные услуги. Наши автобусы и автомобили обладают всем необходимым для комфортного и безопасного проезда, а водители проходят специальную подготовку для работы с маломобильными пассажирами», — рассказал директор службы социальных перевозок ГУП «Мосгортранс» Ирина Филиппова.

Московская служба «Социальное такси» основана в 1994 году. Сегодня парк организации насчитывает 158 автобусов туристического класса, микроавтобусов и легковых автомобилей. Ежедневно водители совершают более 600 поездок.

Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями транспортные средства оснащены специальными подъёмниками и креплениями для инвалидных кресел.