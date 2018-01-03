В Москве увеличили минимальную пенсию и выплаты ветеранам
03.01.2018, 17:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 января 2018 года в Москве увеличили размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и сразу нескольких пособий. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в социальной сети "В контакте". Основные пособия малообеспеченным и многодетным семьям выросли в несколько раз, а минимальная пенсия стала больше на три тысячи рублей. Выплаты ветеранам увеличили вдвое.
Кроме того, в Москве увеличилось количество получателей санаторно-курортного лечения с 120 до 200 тысяч человек. Людей, которым предоставляют льготы по оплате коммунальных услуг, также стало больше: теперь их свыше четырёх.
Кроме того, в Москве увеличилось количество получателей санаторно-курортного лечения с 120 до 200 тысяч человек. Людей, которым предоставляют льготы по оплате коммунальных услуг, также стало больше: теперь их свыше четырёх.