ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня около 3 часов ночи в ОМВД России по Басманному району столицы поступило сообщение о драке в гостинице, расположенной в Малом Златоустинском переулке.

Установлено, что на прибывшего по вызову фельдшера скорой помощи напал 24-летний мужчина, проживающий в гостинице и находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Медицинский работник получил телесные повреждения и был госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.