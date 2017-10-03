ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В начале октября столичные больницы проведут дни открытых дверей. 6 октября горожан ждут врачи Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва (Донская улица, дом 43). Консультации проведут психиатр, психотерапевт, психолог, терапевт, невролог, кардиолог и офтальмолог. Также можно будет сделать электрокардиограмму (ЭКГ), ультразвуковое исследование (УЗИ) и сдать кровь для анализа на холестерин и глюкозу.

5 октября в филиале «Поликлиническое отделение» больницы имени М.П. Кончаловского (Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 7) пройдёт акция «Профилактика инфекционных заболеваний». Независимо от места прописки и прикрепления к поликлинике москвичи смогут бесплатно привиться от гриппа, кори, краснухи, гепатита А и В, дизентерии, дифтерии и столбняка.

В этот же день больница № 17 (Волынская улица, дом 7) проведёт день открытых дверей в консультативно-диагностическом отделении, где можно будет пройти электрокардиографическое исследование сердца.

В больнице № 51 (улица Алябьева, дом 7/33) 5 октября расскажут работе сосудистого отделения, видах лечебных методик и операций. В рамках мероприятия состоится лекция «Профилактика инсульта и цереброваскулярной болезни».

В городской клинической больнице имени В.В. Виноградова (улица Вавилова, дом 61) 5 октября поговорят о заболеваниях почек и мочеполовой системы, диагностике, профилактике и лечении мочекаменной болезни. Встречу проведет заведующий отделением урологии, доцент кафедры урологии и андрологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Сергей Беломытцев.

6 октября, в преддверии Всемирного дня психического здоровья, день открытых дверей пройдёт в психиатрической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева (Загородное шоссе, дом 2, строение 22). Здесь можно будет проконсультироваться у психологов, психотерапевтов, психиатров и специалистов по социальной работе, а также пройти анкетирование и тестирование (профориентационное или на определение типа личности). Гостям клиники предложат посетить индивидуальные и групповые психологические тренинги, мастер-классы по изготовлению сувениров в рамках арт-терапевтических занятий, выставку художественных работ людей с особенностями психического развития, а также принять участие в экскурсии по музею больницы. Завершится день открытых дверей встречей с главным психиатром Москвы Георгием Костюком.

Больница «Кузнечики» запланировала акцию «День здоровья». 6 октября мобильные комплексы приедут в поселение Щаповское (поселок Щапово, дом 49), а 7 октября — в поселок Курилово (Школьная улица, дом 5).