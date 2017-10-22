В Москве закончено расследование уголовного дела по факту сбыта сильнодействующего вещества под видом БАДов
22.10.2017, 16:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту сбыта сильнодействующего вещества на территории Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что организованная группа действовала в период с июня 2014 по сентябрь 2016 года. Подозреваемые размещали в сети Интернет информацию о возможности приобретения биологически активных добавок для похудения, с указанием их стоимости. Продукцию, предназначенную к продаже, они производили самостоятельно, смешивая сильнодействующее вещество с нейтральными наполнителями и придавали им вид капсул. Незаконный сбыт осуществлялся не только в столичном регионе, но и на территории других субъектов Российской Федерации предусмотренного ст. 234 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято около 2 килограммов сильнодействующего вещества, задержаны организатор группы и одна из участниц противоправной деятельности.
В настоящее время расследование завершено, соучастникам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Установлено, что организованная группа действовала в период с июня 2014 по сентябрь 2016 года. Подозреваемые размещали в сети Интернет информацию о возможности приобретения биологически активных добавок для похудения, с указанием их стоимости. Продукцию, предназначенную к продаже, они производили самостоятельно, смешивая сильнодействующее вещество с нейтральными наполнителями и придавали им вид капсул. Незаконный сбыт осуществлялся не только в столичном регионе, но и на территории других субъектов Российской Федерации предусмотренного ст. 234 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято около 2 килограммов сильнодействующего вещества, задержаны организатор группы и одна из участниц противоправной деятельности.
В настоящее время расследование завершено, соучастникам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Источник: МВД РФ