ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый инсультный центр заработал в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения Москвы, включённом в инсультную сеть Москвы. Оперировать пациентов в нём начали с января этого года. Центр оснащён высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого столичные врачи проводят операции по тромбоэкстракции. Они хирургическим путём удаляют из мозговых артерий тромбы, препятствующие нормальному кровообращению. Такие эндоваскулярные операции проводятся внутри сосудов чрескожным (проникновение через кожные покровы) доступом и необходимы в тех случаях, когда размеры тромба делают использование других методов лечения неэффективным.

«Главная задача таких отделений заключается в том, чтобы максимально быстро обеспечить удаление тромба из крупных мозговых артерий. В таких случаях счёт идет в буквальном смысле на минуты. Включение в инсультную сеть еще одной клиники позволяет нам оптимальным образом выстроить схему доставки пациента с тяжелым инсультом к месту оказания медицинской помощи. С помощью тромбоэкстраций уже спасены жизни сотен пациентов», — рассказал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Глава ведомства добавил, что, кроме инсультной сети, в городе действует и инфарктная сеть. В проект входят региональные сосудистые центры, созданные на базе 29 многопрофильных стационаров. Благодаря работе этих проектов смертность от инфарктов и инсультов в Москве сократилась более чем в три раза за последние пять лет. Отличительная особенность центров инфарктной и инсультной сетей состоит в том, что они в экстренном порядке принимают пациентов и проводят операции в любое время суток. Быстрое вмешательство врачей и помощь позволяют спасать жизни и снижать негативные последствия сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению президента Всемирной организации по борьбе с инсультом австрийского профессора Майла Брайнина, за последние несколько лет в Москве значительно улучшилось распознавание и лечение инсультов.

«В этой сфере в вашем здравоохранении произошли очень значимые перемены. Была введена в действие масштабная программа борьбы с инсультом. Это правильное направление», — заметил эксперт.