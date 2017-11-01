В Москве завершено расследование дела о массовых беспорядках на территории Хованского кладбища
01.11.2017, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище столицы, произошедших в июне 2016 года. В числе 17 фигурантов начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ города Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППСП ОМВД России по городу Москве по району Хамовники Никита Мошенко, один из организаторов массовых беспорядков Александр Бочарников, участники беспорядков Сергей Ульихин и Владимир Колесников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация массовых беспорядков, участие в массовых беспорядках, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
По версии следствия, 14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище города Москвы три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести. Следователи установили, что Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища.
В ходе расследования уголовного дела Сергей Ульихин признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, Владимир Колесников признал вину частично.
Расследование данного уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную большим объемом следственных и процессуальных действий, производством значительного количества судебных экспертиз, таких как баллистические, медико-криминалистические, портретные, молекулярно-генетические, дактилоскопические и других.
Все обвиняемые и их защитники в соответствии с требованиями ст. 217 УПК РФ ознакомились с материалами уголовного дела, объём которого составляет более 100 томов.
По версии следствия, 14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище города Москвы три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести. Следователи установили, что Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища.
В ходе расследования уголовного дела Сергей Ульихин признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, Владимир Колесников признал вину частично.
Расследование данного уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную большим объемом следственных и процессуальных действий, производством значительного количества судебных экспертиз, таких как баллистические, медико-криминалистические, портретные, молекулярно-генетические, дактилоскопические и других.
Все обвиняемые и их защитники в соответствии с требованиями ст. 217 УПК РФ ознакомились с материалами уголовного дела, объём которого составляет более 100 томов.
Источник: Следственный комитет