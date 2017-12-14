В НИИ Н.В. Склифосовского провели тысячную операцию с помощью аппарата "Гамма-нож"
14.12.2017, 11:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Научно-исследовательском институте имени Н.В. Склифосовского московские врачи провели тысячную операцию с помощью высокотехнологичной радиотерапевтической нейрохирургической установки «Гамма-нож». Операция проводилась в Центре радиохирургии специализированной бригадой в составе нейрохирурга, радиолога и медицинского физика.
Первую успешную операцию на установке «Гамма-нож» в Институте имени Н.В. Склифосовского провели в апреле 2016 года. Для больных со злокачественными новообразованиями головного мозга ее использование часто является единственно возможным методом лечения. Для москвичей такие операции проводятся бесплатно.
«Эффект от лечения наступает не сразу, а через несколько недель. В случае доброкачественных, медленно растущих опухолей или сосудистых мальформаций уменьшение облученного очага плавно происходит в течение нескольких месяцев. Вскоре после операции пациент может отправиться домой, не опасаясь воспалительных процессов и осложнений», — рассказал Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в Москве оказывают при лечении сложных заболеваний. Для этого врачи используют клеточные и информационные технологии, роботизированную технику и методы генной инженерии. Получить такую помощь могут все жители столицы при наличии направления от медицинской организации, где был установлен соответствующий диагноз.
«За последние шесть лет объёмы финансирования высокотехнологичной медицинской помощи из бюджета Правительства Москвы увеличились в 12 раз. Сегодня 50 медицинских организаций столичной системы здравоохранения города Москвы оказывают ВМП по полису обязательного медицинского страхования. Это в четыре раза больше, чем шесть лет назад. Врачи-специалисты применяют свыше 1500 высокотехнологичных методов лечения по 20 профилям. Сегодня высокотехнологичная помощь в Москве развивается по нескольким векторам: расширение инфраструктуры и строительство новых объектов, приобретение оборудования, внедрение технологий и методик лечения, а также повышение квалификации врачей», — рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Центр радиохирургии НИИ имени Н.В. Склифосовского — инновационное отделение высокотехнологичного лечения больных с различными заболеваниями центральной нервной системы. Ежедневно радиохирургическое лечение с помощью аппарата «Гамма-нож» получают до четырех пациентов. Операции оплачиваются за счет средств обязательного медицинского страхования. Стоимость аналогичной операции с использованием гамма-ножа за рубежом составляет от 30 до 40 тысяч долларов.
Гамма-нож — радиохирургическая установка для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых патологий в полости черепа. Операцию делают без разрезов кожи и трепанации черепа. Для этого используется радиоактивное излучение от 196 источников кобальта-60, пучки которого собираются вместе и действуют наподобие хирургического ножа. Они разрушают ДНК опухолевых клеток. При этом здоровые ткани мозга и все тело не облучаются. Операцию выполняют в амбулаторных условиях, госпитализировать пациента в стационар не нужно, процедура полностью безболезненна.
Первую успешную операцию на установке «Гамма-нож» в Институте имени Н.В. Склифосовского провели в апреле 2016 года. Для больных со злокачественными новообразованиями головного мозга ее использование часто является единственно возможным методом лечения. Для москвичей такие операции проводятся бесплатно.
«Эффект от лечения наступает не сразу, а через несколько недель. В случае доброкачественных, медленно растущих опухолей или сосудистых мальформаций уменьшение облученного очага плавно происходит в течение нескольких месяцев. Вскоре после операции пациент может отправиться домой, не опасаясь воспалительных процессов и осложнений», — рассказал Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в Москве оказывают при лечении сложных заболеваний. Для этого врачи используют клеточные и информационные технологии, роботизированную технику и методы генной инженерии. Получить такую помощь могут все жители столицы при наличии направления от медицинской организации, где был установлен соответствующий диагноз.
«За последние шесть лет объёмы финансирования высокотехнологичной медицинской помощи из бюджета Правительства Москвы увеличились в 12 раз. Сегодня 50 медицинских организаций столичной системы здравоохранения города Москвы оказывают ВМП по полису обязательного медицинского страхования. Это в четыре раза больше, чем шесть лет назад. Врачи-специалисты применяют свыше 1500 высокотехнологичных методов лечения по 20 профилям. Сегодня высокотехнологичная помощь в Москве развивается по нескольким векторам: расширение инфраструктуры и строительство новых объектов, приобретение оборудования, внедрение технологий и методик лечения, а также повышение квалификации врачей», — рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Центр радиохирургии НИИ имени Н.В. Склифосовского — инновационное отделение высокотехнологичного лечения больных с различными заболеваниями центральной нервной системы. Ежедневно радиохирургическое лечение с помощью аппарата «Гамма-нож» получают до четырех пациентов. Операции оплачиваются за счет средств обязательного медицинского страхования. Стоимость аналогичной операции с использованием гамма-ножа за рубежом составляет от 30 до 40 тысяч долларов.
Гамма-нож — радиохирургическая установка для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и сосудистых патологий в полости черепа. Операцию делают без разрезов кожи и трепанации черепа. Для этого используется радиоактивное излучение от 196 источников кобальта-60, пучки которого собираются вместе и действуют наподобие хирургического ножа. Они разрушают ДНК опухолевых клеток. При этом здоровые ткани мозга и все тело не облучаются. Операцию выполняют в амбулаторных условиях, госпитализировать пациента в стационар не нужно, процедура полностью безболезненна.
Источник: Мэрия Москвы