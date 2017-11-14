ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 ноября в северных и верхнеленских районах ожидается понижение температуры до -30,-39 градусов. По всей территории области пройдёт снег и усилится северо-западный ветер местами с порывами до 16 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует гражданам принимать в учёт температурные изменения. Отправляясь в дальнюю дорогу, иметь запас тёплых вещей. Отапливая помещения, соблюдать правила пожарной безопасности. Не использовать неисправные или кустарного производства обогревательные приборы.