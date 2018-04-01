ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2018 году весенняя охота на пернатую дичь в Нижегородской области продлится с 14 по 23 апреля в южной части области и с 21 по 30 апреля — в северной. Об этом в ходе расширенного совещания сообщил заместитель руководителя комитета госохотнадзора Нижегородской области Игорь Синцов.



В госохотнадзоре пояснили, что вопрос изменения сроков весенней охоты обсуждался на совете по охоте и охотничьему хозяйству при правительстве Нижегородской области. Участники совета предложили разрешить весеннюю охоту со второй и третьей субботы апреля, тем самым сохранив традиционные сроки. Данные изменения были утверждены Указом Губернатора Нижегородской области от 16.03.2018 года №39.



В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток (или чучел уток); гусей из укрытий с использованием чучел или манных гусей. Во время охоты на селезней уток и гусей в одном искусственном укрытии может находиться не более 2-х человек.



Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях начнется со 2 апреля 2018 г.