ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Конгресс народов России «Государственная национальная политика в России: история и современность» состоится 13 сентября в Нижнем Новгороде в рамках VI Международного бизнес-саммита и Всероссийского форума «Будущее России».

Приветствие участникам мероприятия направил руководитель ФАДН России Игорь Баринов: «Ежегодные Конгрессы стали признанной площадкой для обсуждения актуальных вопросов этнокультурного развития народов России, обмена опытом в сфере национальной политики, выработки рекомендаций, способствующих укреплению межнационального мира и согласия в нашей стране. С каждым годом растёт число участников мероприятия, расширяется тематика обсуждаемых вопросов. Все это подтверждает актуальность и востребованность такого формата взаимодействия».

В пленарном заседании и работе тематических секций примут участие представители Государственной Думы, Федерального агентства по делам национальностей, руководители и сотрудники профильных региональных министерств и ведомств, курирующие вопросы реализации государственной национальной политики, органов местного самоуправления, ведущие ученые в сфере этноконфессиональных отношений, общественные деятели, директора Домов дружбы, представители средств массовой информации, учреждений образования и культуры, студенты.