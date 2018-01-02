В Нижнем Тагиле полицейские разыскали и вернули гражданам похищенные грабителями сотовые телефоны
02.01.2018, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В праздничные днисотрудники полиции города Нижнего Тагила Свердловской области ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по подозрению в совершении грабежей задержали двоих приезжих 19-летних молодых людей изгорода Карпинска. Преступления, о которых идёт речь, были совершены вечером 30 декабря в разных микрорайонах с интервалом в несколько часов.
Одним из потерпевших оказался 22-летний житель Гальяно-Горбуновского массива. Незадолго до происшествия на популярном Интернет - сайте он разместил объявление о продаже сотового телефона, а спустя некоторое время уже договорился о встрече с потенциальным покупателем во дворе своего дома на Уральском проспекте. В назначенное время за товаром пришли двое молодых людей, однако вместо того, чтобы оплатить покупку незнакомцы сначала избили продавца, а затем, прихватив "мобильник", скрылись с места происшествия. Приступив к розыску злоумышленников, сыщики отдела полиции №20, на территории которого произошло преступление, установили, что в тот же день при схожих обстоятельствах ограбили мужчину на улице Заводской. Он, как и другой потерпевший, хотел реализовать сотовый телефон. На этот раз "потенциальные покупатели" решили попытаться обмануть гражданина и вместо купюр передали ему подделки, так называемые "билеты банка приколов". Не успел потерпевший им возразить, как они с силой оттолкнули его и убежали вместе со смартфоном.
Оба украденных телефонных аппарата сотрудниками полиции после задержания подозреваемых изъяты и возвращены законным владельцам.
Следственным подразделением ОВД Нижнего Тагила по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (грабёж, совершённый группой лиц). За их совершение законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Фигуранты помещены в изолятор временного содержания, полициейские намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста на время следствия.
Одним из потерпевших оказался 22-летний житель Гальяно-Горбуновского массива. Незадолго до происшествия на популярном Интернет - сайте он разместил объявление о продаже сотового телефона, а спустя некоторое время уже договорился о встрече с потенциальным покупателем во дворе своего дома на Уральском проспекте. В назначенное время за товаром пришли двое молодых людей, однако вместо того, чтобы оплатить покупку незнакомцы сначала избили продавца, а затем, прихватив "мобильник", скрылись с места происшествия. Приступив к розыску злоумышленников, сыщики отдела полиции №20, на территории которого произошло преступление, установили, что в тот же день при схожих обстоятельствах ограбили мужчину на улице Заводской. Он, как и другой потерпевший, хотел реализовать сотовый телефон. На этот раз "потенциальные покупатели" решили попытаться обмануть гражданина и вместо купюр передали ему подделки, так называемые "билеты банка приколов". Не успел потерпевший им возразить, как они с силой оттолкнули его и убежали вместе со смартфоном.
Оба украденных телефонных аппарата сотрудниками полиции после задержания подозреваемых изъяты и возвращены законным владельцам.
Следственным подразделением ОВД Нижнего Тагила по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (грабёж, совершённый группой лиц). За их совершение законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Фигуранты помещены в изолятор временного содержания, полициейские намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста на время следствия.
Источник: МВД РФ