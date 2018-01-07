ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экипаж патрульно-постовой службы прибыл по сообщению граждан о неизвестном злоумышленнике, разбившем окно в одной из квартир микрорайона. Во дворе дома стражи порядка обнаружили горящую машину. Огонь мог перекинуться на рядом стоявшие автомобили. Полицейские с помощью огнетушителя погасили пламя. На месте происшествия обнаружена канистра с остатками горючего вещества.

В ходе разбирательства установено, что в тот вечер имел место конфликт между бывшими супругами. Подозреваемого в поджоге автомобиля задержали и доставили в дежурную часть полиции. Им оказался 41-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении него следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". По этой статье предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.

До суда задержанный будет находиться под подпиской о невыезде.