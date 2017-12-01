ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В полицию Новокузнецка обратилась 78-летняя горожанка. Пенсионерка сообщила, что её ограбила незнакомка, похитив все сбережения. Сумма ущерба составила 400 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к пожилой женщине на улице обратилась неизвестная и представилась знакомой родственницы. Также она уверила новокузнечанку, что работает в крупном банке, и будто грядёт денежная реформа, в результате которой все "старые" деньги обесценятся. После этого злоумышленница предложила свою помощь в их обмене на новые купюры. Пенсионерка поверила незнакомке и пригласила в свою квартиру. В жилище она достала кошелёк со сбережениями в сумме 400 000 рублей и раскрыла его перед гостьей, чтобы передать для обмена только 5 000 рублей. В это время лжесотрудница банка выхватила у неё из рук кошелёк с банкнотами, затем выбежала на улицу и скрылась.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по стаье "Грабёж", которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 7 лет.

Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой.