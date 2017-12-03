В Новосибирской области при пожаре погибли пятеро детей
03.12.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами СК России по Новосибирской области по факту гибели пятерых детей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По данным следствия, около 07 часов утра 03 декабря 2017 года в одном из жилых домов на ул. Центральная с. Степной Искитимского района Новосибирской области произошёл пожар. В жилище в указанное время находился 32-летний владелец дома, а также пришедшие гости в количестве трех человек и пятеро детей, две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года.
В момент возгорания все находящиеся в доме лица спали. Пожар обнаружил гость дома, который проснулся от сильного задымления. Выбив раму окна, он позвал на помощь и предпринял попытку потушить пламя, однако распространившийся по дому огонь и дым не позволили пришедшим на помощь людям зайти в жилище. В результате происшествия находившиеся в доме дети погибли. Взрослым удалось выбраться, им оказывается медицинская помощь.
В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания следствием назначена пожаро-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, около 07 часов утра 03 декабря 2017 года в одном из жилых домов на ул. Центральная с. Степной Искитимского района Новосибирской области произошёл пожар. В жилище в указанное время находился 32-летний владелец дома, а также пришедшие гости в количестве трех человек и пятеро детей, две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года.
В момент возгорания все находящиеся в доме лица спали. Пожар обнаружил гость дома, который проснулся от сильного задымления. Выбив раму окна, он позвал на помощь и предпринял попытку потушить пламя, однако распространившийся по дому огонь и дым не позволили пришедшим на помощь людям зайти в жилище. В результате происшествия находившиеся в доме дети погибли. Взрослым удалось выбраться, им оказывается медицинская помощь.
В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания следствием назначена пожаро-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет