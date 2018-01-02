В ОАО "Заинский сахар" планируют к концу сезона переработать 1,5 млн. тонн сахарной свеклы
02.01.2018, 12:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ОАО "Заинский сахар" планируют к концу сезона переработать 1,5 млн. тонн сахарной свёклы. Так, на конец декабря прошлого года на предприятие поступило 1,4 млн. тонн корнеплодов, переработано 980,2 тыс. тонн, выход сахара – 14,4%. Сахарного песка было произведено более 140 тыс. тонн.
Значимым событием 2017 года стало открытие радиального отстойника диаметром 60 метров. Такие сооружения используются на сахарных заводах для очистки транспортерно-моечных вод.
Значимым событием 2017 года стало открытие радиального отстойника диаметром 60 метров. Такие сооружения используются на сахарных заводах для очистки транспортерно-моечных вод.
Источник: Правительство Татарстана