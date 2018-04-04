ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил соглашение с  Управлением ООН по делам беженцев  о переселении африканских беженцев в Европу и легализации части из них в Израиле.  В ООН выразили сожаление по этому поводу.

«В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с сожалением отмечают, что  сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался от соглашения об урегулировании положения эритрейцев и суданцев, находящихся в Израиле», - говорится в заявлении  УВКБ.

Соглашение между УВКБ и Израилем было подписано 2 апреля.  Оно стало результатом длительных  переговоров.  Его положения отражают совместные усилия сторон по решению проблем людей, которые бежали в Израиль, спасаясь от войн и преследований.  Беженцы прибыли в страну в поисках международной защиты. 

В УВКБ подчеркнули, что достигнутое соглашение отвечает не только интересам искателей  убежища, но и Израиля. «Мы призываем власти Израиля пересмотреть свою позицию. Со своей стороны  УВКБ  готово прийти на помощь»,   - говорится в заявлении Управления. Его авторы напомнили, что сегодня в мире  насчитывается 65 миллионов перемещенных лиц и треть из них – беженцы, которые нуждаются в международной защите.

Ранее из УВКБ  сообщали, что в Израиле находятся 27 тысяч граждан Эритреи и 7 700 выходцев из Судана. Лишь одиннадцать из них получили статус беженца. Ещё 500 суданцев из Дарфура получили или получат гуманитарную поддержку. В УВКБ готовы к сотрудничеству с израильскими властями по переселению этих людей в соответствии с международными стандартами.