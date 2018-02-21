ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава ООН Антониу Гутерриш глубоко встревожен эскалацией вооружённых действий в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска. Её жители, - а это 400 тысяч человек - оказавшиеся в осаде, становятся мишенью бомбардировок и обстрелов. Люди недоедают, пять медицинских учреждений подверглись ударам с воздуха. Порядка 700 человек нуждаются в срочной эвакуации по медицинским показателям. Также поступают сообщения о том, что из Восточной Гуты, окруженной правительственными войсками, ведется обстрел Дамаска.

«Восточная Гута фигурирует в соглашении о деэскалации, которое было достигнуто в Астане, - говорится в заявлении, которое от имени Антониу Гутерриша обнародовала пресс-служба ООН. - Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, а особенно гарантам Астанинских соглашений, о взятых в этой связи обязательствах».

В ООН неоднократно призывали прекратить вооружённые действия для того, чтобы дать возможность доставить нуждающимся гуманитарную помощь и вывезти больных и раненых.

Генеральный секретарь ООН призвал все стороны, имеющие отношение к конфликту, гарантировать соблюдение принципов международного гуманитарного права, включая обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа, эвакуацию тех, кто нуждается в медицинской помощи - без каких-либо условий, и защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

