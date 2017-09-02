В Одинцове появилась новая футбольная площадка
02.09.2017, 20:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Одинцове на Красногорском шоссе открыли футбольную площадку с воркаут-комплексом, площадка была возведена вместо старой, морально устаревшей, она оснащена всем необходимым оборудованием для игры, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.
В честь открытия нового поля на площадке прошел матч второго тура кубка главы по дворовому футболу, старт ему дали глава района Андрей Иванов и вице-президент федерации футбола Одинцовского района Евгений Сорокин.
«Мы реконструировали старую площадку, которая находилась чуть дальше по Красногорскому шоссе. Поскольку она находилась практически в аварийном состоянии, было принято решение о ее переносе. Мы сделали ее лучше, больше и добавили еще воркаут. Получился современный спортивный объект с покрытием, которое не боится дождя», – сказал Иванов, его цитируют в материале.
Площадь нового игрового поля составляет 800 квадратных метров, оно оснащено дренажной системой, а на покрытие нанесена игровая разметка. По периметру площадки установлены опоры освещения для игры в темное время суток и шестиметровое ограждение с гасящей удары сеткой. Также на поле предусмотрены скамейки для запасных игроков.
В честь открытия нового поля на площадке прошел матч второго тура кубка главы по дворовому футболу, старт ему дали глава района Андрей Иванов и вице-президент федерации футбола Одинцовского района Евгений Сорокин.
«Мы реконструировали старую площадку, которая находилась чуть дальше по Красногорскому шоссе. Поскольку она находилась практически в аварийном состоянии, было принято решение о ее переносе. Мы сделали ее лучше, больше и добавили еще воркаут. Получился современный спортивный объект с покрытием, которое не боится дождя», – сказал Иванов, его цитируют в материале.
Площадь нового игрового поля составляет 800 квадратных метров, оно оснащено дренажной системой, а на покрытие нанесена игровая разметка. По периметру площадки установлены опоры освещения для игры в темное время суток и шестиметровое ограждение с гасящей удары сеткой. Также на поле предусмотрены скамейки для запасных игроков.
Источник: http://mosreg.ru