ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В отношении водителя микроавтобуса, допустившего ДТП, в котором погиб пассажир, возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель микроавтобуса "Газель", следовавшего по маршруту, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с автомобилем "Тойота".

В результате ДТП погиб пассажир "Газели", мужчина 1950 г.р. Водителю "Тойоты" и десяти пассажирам обоих транспортных средств, в том числе двоим детям в возрасте 2 и 12 лет, оказана медицинская помощь.