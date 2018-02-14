В Омской области в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов был заменен 141 лифт
14.02.2018, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Омской области продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области", на днях была определена подрядная организация, которая выполнит работы по замене лифтового оборудования в 22 домах в городе Омске. Все проекты уже согласованы с собственниками жилья.
Новое лифтовое оборудование будет установлено в многоквартирных домах №№48, 50 по улице Маяковского, №№136, 140 по улице Куйбышева, №№ 106, 149 по улице Декабристов, №130 по улице Лермонтова, №2Е по улице Звёздной, №68 по улице К.Маркса, №№5, 11 по улице Моторной, №20 по улице Гашека, №2 по улице Перелёта, №3 по улице Дианова, №2 по улице Волгоградской, №3 по улице Лукашевича, №№31, 33 по проспекту Менделеева, №17 по улице Заозёрной, №16 по улице Королёва, №2 по улице Ангарской и №69 по улице Красный Путь.
Всего в рамках реализации краткосрочного плана вышеуказанной программы на 2018 год запланировано заменить 102 лифта. На выполнение программных мероприятий предусмотрено направить порядка 164,03 млн. рублей. Работы проводятся за счёт средств собственников жилья, поступивших на общий счёт регионального оператора.
Кроме того, уже заключены договоры на замену лифтового оборудования в четырёх многоквартирных домах №3 по улице Бархатовой, №69 по улице Магистральной, №2 по Заречному бульвару и №65 по улице Красный Путь. Ремонтные работы в этих зданиях должны быть завершены до конца мая текущего года.
Согласно информации, предоставленной региональным оператором, ранее в рамках реализации программе капитального ремонта в Омской области был заменён 141 лифт в 30 многоквартирных домах.
Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области", на днях была определена подрядная организация, которая выполнит работы по замене лифтового оборудования в 22 домах в городе Омске. Все проекты уже согласованы с собственниками жилья.
Новое лифтовое оборудование будет установлено в многоквартирных домах №№48, 50 по улице Маяковского, №№136, 140 по улице Куйбышева, №№ 106, 149 по улице Декабристов, №130 по улице Лермонтова, №2Е по улице Звёздной, №68 по улице К.Маркса, №№5, 11 по улице Моторной, №20 по улице Гашека, №2 по улице Перелёта, №3 по улице Дианова, №2 по улице Волгоградской, №3 по улице Лукашевича, №№31, 33 по проспекту Менделеева, №17 по улице Заозёрной, №16 по улице Королёва, №2 по улице Ангарской и №69 по улице Красный Путь.
Всего в рамках реализации краткосрочного плана вышеуказанной программы на 2018 год запланировано заменить 102 лифта. На выполнение программных мероприятий предусмотрено направить порядка 164,03 млн. рублей. Работы проводятся за счёт средств собственников жилья, поступивших на общий счёт регионального оператора.
Кроме того, уже заключены договоры на замену лифтового оборудования в четырёх многоквартирных домах №3 по улице Бархатовой, №69 по улице Магистральной, №2 по Заречному бульвару и №65 по улице Красный Путь. Ремонтные работы в этих зданиях должны быть завершены до конца мая текущего года.
Согласно информации, предоставленной региональным оператором, ранее в рамках реализации программе капитального ремонта в Омской области был заменён 141 лифт в 30 многоквартирных домах.
Источник: Фонд ЖКХ