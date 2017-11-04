ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками полиции Кваркенского района Оренбургской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня ночью на выезде из посёлка Красноярский в направлении посёлка Шильда.

Водитель автомобиля Ваз-21150 не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на препятствие. После чего автомобиль допустил опрокидывание на проезжей части.

В результате ДТП 37-лентий водитель автомобиля погиб на месте происшествия до приезда кареты скорой медицинской помощи. 45-летний пассажир госпитализирован в лечебное учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.