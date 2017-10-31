ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 октября в Париже открылась 39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Российскую делегацию возглавляет Министр образования и науки О.Ю.Васильева, которая выступит в общеполитической дискуссии, а также примет участие в министерском совещании высокого уровня по Цели устойчивого развития 4 – повестке дня "Образование 2030" и в торжественном заседании по случаю 25-летия Программы УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО.

Ожидается, что Генеральная конференция утвердит кандидатуру представительницы Франции Одри Азуле на пост Генерального директора ЮНЕСКО, а также выберет новый состав Исполнительного совета и ряда руководящих органов межправительственных и международных программ Организации.

В повестке дня Генеральной конференции – рассмотрение и утверждение проекта программы и бюджета ЮНЕСКО на 2018-2021 гг., доклад о деятельности Организации и оценке исполнения Программы, обсуждение административных и финансовых вопросов.

Пройдёт дискуссия по таким вопросам, как Стратегия ЮНЕСКО в связи с изменением климата, укрепление деятельности Организации по защите культуры и поощрению культурного плюрализма в случае вооруженного конфликта, усиление ведущей роли ЮНЕСКО в осуществлении плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и др. Сессия также утвердит предложения государств-членов о памятных датах, в праздновании которых ЮНЕСКО примет участие в 2018-2019 гг.

Генеральная конференция рассмотрит проекты резолюций, предложенные Россией: выполнение решений шестой Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), которая состоялась в Казани летом с.г., а также предложение о провозглашении Организацией Объединённых Наций 2019 г. Международным годом Периодической таблицы химических элементов.