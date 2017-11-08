ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 ноября в Париже состоялось 11-е заседание российско-французского Смешанного комитета по научному и технологическому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Г.В. Трубников, французскую – Генеральный директор по научным исследованиям и инновациям Министерства высшего образования, научных исследований и инноваций Франции Ален Беретц.

В ходе заседания стороны обменялись информацией о приоритетах в научно-технической политике России и Франции, обсудили итоги и перспективы двустороннего сотрудничества, меры поддержки совместных научно-исследовательских проектов и вопросы взаимодействия в многостороннем формате.

Вице-президент РАН А.Р. Хохлов и постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк рассказали об имеющих богатую историю академических связях двух стран. В 2017 году исполнилось 300 лет визиту Петра Первого в Париж, когда было положено начало установлению дипломатических и научных (Петр Первый посетил академию) российско-французских отношений.

В рамках заседания состоялась подписание трёх соглашений о научном и вузовском сотрудничестве в таких областях, как исследования физики космического пространства с использованием малых спутников, инженерия аэрокосмических систем, студенческие обмены в области компьютерных наук.

В заседании с российской стороны принимают участие представители Минобрнауки России, МИД России, РАН, РФФИ, ОИЯИ, Сколтеха, а также вузов, активно сотрудничающих с Францией: МГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МИСиС, РУДН, НГУ.