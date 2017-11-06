ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Недобросовестных подрядчиков не допустят к реализации проектов в 2018 году. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Ивана Белозерцева в понедельник, 6 ноября 2017 года.

Оно прошло в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференцсвязи.

Обсуждая итоги работы органов власти за 10 месяцев 2017 года, губернатор подчеркнул необходимость своевременной подготовки проектно-сметной документации по проектам, реализуемым в муниципальных образованиях.

"2017 год подходит к концу, сегодня уже можно говорить о результатах по ремонту и строительству дорог, по выполнению программ благоустройства, ремонта образовательных учреждений и других. Подводя итоги, надо не просто планировать работу на будущий год, а уже сейчас готовить ПСД с тем, чтобы начать необходимые процедуры в конце января, начале февраля. Это даст возможность производить весь заявленный объём в летний период", - отметил глава региона.

Особое внимание он призвал уделять выбору подрядчика.