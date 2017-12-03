ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3  декабря  с  08-00  по  настоящее  время  из-за  неблагоприятных  погодных условий  (дождь,  ветер  14  м/с)  на территории Пензенской области происходят  массовые  аварийные  отключения  в распределительных  сетях.

Без электроснабжения остались бытовые потребители 4  200  человек. Температура наружного воздуха 2 градуса мороза.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К  аварийно-восстановительным  работам  привлечено  14  бригад  в  составе 74 человек  и 26 единиц специальной  техники.  

Ситуация находится на особом контроле у заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.