ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 декабря с 08-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер 14 м/с) на территории Пензенской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Без электроснабжения остались бытовые потребители 4 200 человек. Температура наружного воздуха 2 градуса мороза.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 14 бригад в составе 74 человек и 26 единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.