ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ночью 27 января 2018 года в частном жилом доме, расположенном по посёлка Ильинский, произошел пожар. После его ликвидации были обнаружены тела 5 человек: 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и троих их детей в возрасте 16, 6, и 7 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работает группа опытных и квалифицированных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник следственного управления, руководитель и следователи Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления, сотрудники полиции. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для выяснения причины смерти погибших людей и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.