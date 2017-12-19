ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Пермском регионе СвЖД подведены итоги ежегодной кампании по ремонту и обновлению пути. В 2017 году всеми видами ремонта (капитальный ремонт и модернизация) обновлено 124,3 км пути (на 12,2 км больше, чем в 2016 году), заменено 68 стрелочных переводов. Проведен ремонт двух металлических железнодорожных мостов. Все эти меры позволили повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.

По программе модернизации уложено 56,7 км бесстыкового пути (на 7,5 км больше, чем в 2016 году). Такой обновленный путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезд по нему движется практически бесшумно. На данный момент протяженность бесстыкового пути в Прикамье составляет 1383,2 км (67% главных путей).

В ходе работ применялась технология непрерывного цикла, когда участок закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ, а поезда идут по соседнему пути. Таким образом, достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов, так как ремонт ведется круглосуточно и не нужно каждый раз подводить к месту технику, а затем вновь освобождать путь для движения поездов. По технологии непрерывного цикла проведен ремонт на 7 перегонах. Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пригородные и грузовые составы курсировали по специально разработанным графикам: они позволяют регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.

Работы по ремонту и профилактике дефектов земляного полотна, а также подготовительные операции при модернизации пути на СвЖД проводятся при помощи специализированных механизированных комплексов, которые включают в себя экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и другую технику. В 2017 году объем земляных работ, выполняемых мехкомплексами в Пермском регионе дороги, составил 869,2 тыс. кубометров на участках общей протяженностью 128,3 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.