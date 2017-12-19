В Пермском регионе Свердловской ЖД в текущем году обновлено свыше 124 км пути
19.12.2017, 13:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Пермском регионе СвЖД подведены итоги ежегодной кампании по ремонту и обновлению пути. В 2017 году всеми видами ремонта (капитальный ремонт и модернизация) обновлено 124,3 км пути (на 12,2 км больше, чем в 2016 году), заменено 68 стрелочных переводов. Проведен ремонт двух металлических железнодорожных мостов. Все эти меры позволили повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.
По программе модернизации уложено 56,7 км бесстыкового пути (на 7,5 км больше, чем в 2016 году). Такой обновленный путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезд по нему движется практически бесшумно. На данный момент протяженность бесстыкового пути в Прикамье составляет 1383,2 км (67% главных путей).
В ходе работ применялась технология непрерывного цикла, когда участок закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ, а поезда идут по соседнему пути. Таким образом, достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов, так как ремонт ведется круглосуточно и не нужно каждый раз подводить к месту технику, а затем вновь освобождать путь для движения поездов. По технологии непрерывного цикла проведен ремонт на 7 перегонах. Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пригородные и грузовые составы курсировали по специально разработанным графикам: они позволяют регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.
Работы по ремонту и профилактике дефектов земляного полотна, а также подготовительные операции при модернизации пути на СвЖД проводятся при помощи специализированных механизированных комплексов, которые включают в себя экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и другую технику. В 2017 году объем земляных работ, выполняемых мехкомплексами в Пермском регионе дороги, составил 869,2 тыс. кубометров на участках общей протяженностью 128,3 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
По программе модернизации уложено 56,7 км бесстыкового пути (на 7,5 км больше, чем в 2016 году). Такой обновленный путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезд по нему движется практически бесшумно. На данный момент протяженность бесстыкового пути в Прикамье составляет 1383,2 км (67% главных путей).
В ходе работ применялась технология непрерывного цикла, когда участок закрывают на несколько суток для выполнения полного комплекса работ, а поезда идут по соседнему пути. Таким образом, достигается значительная экономия времени и материальных ресурсов, так как ремонт ведется круглосуточно и не нужно каждый раз подводить к месту технику, а затем вновь освобождать путь для движения поездов. По технологии непрерывного цикла проведен ремонт на 7 перегонах. Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пригородные и грузовые составы курсировали по специально разработанным графикам: они позволяют регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.
Работы по ремонту и профилактике дефектов земляного полотна, а также подготовительные операции при модернизации пути на СвЖД проводятся при помощи специализированных механизированных комплексов, которые включают в себя экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и другую технику. В 2017 году объем земляных работ, выполняемых мехкомплексами в Пермском регионе дороги, составил 869,2 тыс. кубометров на участках общей протяженностью 128,3 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
Источник: http://press.rzd.ru