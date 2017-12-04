В Петербурге стартовал VII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"
04.12.2017, 14:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 декабря в Санкт-Петербурге открылся VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Основной повесткой мероприятия стало развитие опорных зон и моногородов, промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экологического туризма в Арктике.
VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдёт до 6 декабря. В его работе примут участие более 1200 делегатов. Среди них - члены Федерального Собрания РФ, представители федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов власти, ведущих российских и зарубежных коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций. Всего двухдневная деловая программа мероприятия включает более 30 дискуссионных и специальных мероприятий.
В рамках форума пройдёт обсуждение реализации государственной политики России в Арктике за 2017 год. Темой для анализа экспертов также станут государственная политика в области научных исследований и развитие инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли. В числе основных докладчиков – представители Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минприроды России и другие.
Предложения и инициативы участников форума войдут в итоговую общественную резолюцию, которая будет направлена в Государственную Думу Российской Федерации, Государственную комиссию по вопросам развития Арктики — для совершенствования государственного управления, регулирования и администрирования в Арктическом регионе.
Также в рамках форума будут представлены проекты развития опорных зон девяти арктических регионов, а в поддержку повестки мероприятия будет развернута выставка. Арктические регионы, крупные госкорпорации и частные компании представят свои технологические решения развития Арктической зоны Российской Федерации. Тему культурного и исторического наследия Арктики поддержат экспонаты самобытной культуры малых народов Крайнего Севера и Дальнего Востока.
VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдёт до 6 декабря. В его работе примут участие более 1200 делегатов. Среди них - члены Федерального Собрания РФ, представители федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов власти, ведущих российских и зарубежных коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций. Всего двухдневная деловая программа мероприятия включает более 30 дискуссионных и специальных мероприятий.
В рамках форума пройдёт обсуждение реализации государственной политики России в Арктике за 2017 год. Темой для анализа экспертов также станут государственная политика в области научных исследований и развитие инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли. В числе основных докладчиков – представители Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минприроды России и другие.
Предложения и инициативы участников форума войдут в итоговую общественную резолюцию, которая будет направлена в Государственную Думу Российской Федерации, Государственную комиссию по вопросам развития Арктики — для совершенствования государственного управления, регулирования и администрирования в Арктическом регионе.
Также в рамках форума будут представлены проекты развития опорных зон девяти арктических регионов, а в поддержку повестки мероприятия будет развернута выставка. Арктические регионы, крупные госкорпорации и частные компании представят свои технологические решения развития Арктической зоны Российской Федерации. Тему культурного и исторического наследия Арктики поддержат экспонаты самобытной культуры малых народов Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Источник: Минобрнауки