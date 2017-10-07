В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере
07.10.2017, 11:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих граждан, подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.
Установлено, что подозреваемые – руководители подрядной организации, не исполнив государственный контракт, похитили не менее 18 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
В результате оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства и работы фигурантов изъяты денежные средства на сумму свыше 130 тысяч евро, две единицы оружия и иное имущество.
Подозреваемые задержаны.
Источник: МВД