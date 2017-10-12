В Подмосковье до конца года будет реконструировано порядка 16 заброшенных молочных ферм
12.10.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Порядка 16 старых молочных ферм в Московской области реконструируют до конца 2017 года в рамках новой программы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, сообщает РИАМО со ссылкой на главу Минсельхозпрода региона Андрея Разина.
В четверг проходит пресс-конференция на тему: «Новые уникальные формы государственной поддержки для АПК Подмосковья».
«В этом году у нас была впервые запущена программа по реконструкции старых молочных ферм. На начало года по этой программе мы рассчитывали реконструировать 10 ферм. Сегодня мы уже говорим о количестве 16 ферм. На сегодня около 10 ферм уже готовы», – сказал Разин.
Он отметил, что шесть из десяти реконструированных ферм уже подали документы на возмещение затрат в рамках программы.
«Всего на программу реконструкции заброшенных молочных ферм в текущем году в Подмосковье было выделено 160 миллионов рублей. В рамках нее субсидируется 50% затрат на оборудование при комплектации ферм. При этом также субсидируется установка роботов дояров – до 6 миллионов рублей на одного робота», – добавил Разин.
Ранее министр сообщал, что в Подмосковье программа по реконструкции ферм рассчитана на три года. В 2018 году планируют восстанавливать не менее 10 ферм.
В четверг проходит пресс-конференция на тему: «Новые уникальные формы государственной поддержки для АПК Подмосковья».
«В этом году у нас была впервые запущена программа по реконструкции старых молочных ферм. На начало года по этой программе мы рассчитывали реконструировать 10 ферм. Сегодня мы уже говорим о количестве 16 ферм. На сегодня около 10 ферм уже готовы», – сказал Разин.
Он отметил, что шесть из десяти реконструированных ферм уже подали документы на возмещение затрат в рамках программы.
«Всего на программу реконструкции заброшенных молочных ферм в текущем году в Подмосковье было выделено 160 миллионов рублей. В рамках нее субсидируется 50% затрат на оборудование при комплектации ферм. При этом также субсидируется установка роботов дояров – до 6 миллионов рублей на одного робота», – добавил Разин.
Ранее министр сообщал, что в Подмосковье программа по реконструкции ферм рассчитана на три года. В 2018 году планируют восстанавливать не менее 10 ферм.
Источник: http://mosreg.ru